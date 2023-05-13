Chelsea - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:14
Chelsea - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Steven Cooper'ın takımı Nottingham Forest'ı konuk edecek.

CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.

CHELSEA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği mücadele beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Nottingham Forest ise kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 4-3 mağlup etmişti.


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