Chelsea ramazanda iftar düzenleyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, stadyumda ramazanda iftar vereceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftarın 26 Mart Pazar günü olduğu aktarıldı.

Açık iftarın, 10. yılını kutlayan, insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan Ramazan Çadırı Projesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Chelsea Vakfı'nın Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazanı ve Müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ??



We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality