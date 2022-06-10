Chelsea'de 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

10 Haziran 2022 Cuma, 17:42

İngiltere Premier Lig'i 3. sırada tamamlayan Chelsea'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Sözleşmesi sona eren Antonio Rudiger'le yollarını ayıran Londra ekibinde, 4 isim daha takımdana ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Andreas Christensen, Danny Drinkwater, Charly Musonda ve Jack Clarke-Salter'la sözleşme yenilenmediği ve 4 oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Andreas Christensen, Charly Musonda ve Jack Clarke-Salter Chelsea altyapısından yetişmiş, Danny Drinkwater ise 2017'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olmuştu.