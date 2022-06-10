Chelsea'de 4 oyuncuyla yollar ayrıldı
Premier Lig ekiplerinden Chelsea Andreas Christensen, Danny Drinkwater, Charly Musonda ve Jack Clarke-Salter ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'i 3. sırada tamamlayan Chelsea'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Sözleşmesi sona eren Antonio Rudiger'le yollarını ayıran Londra ekibinde, 4 isim daha takımdana ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada Andreas Christensen, Danny Drinkwater, Charly Musonda ve Jack Clarke-Salter'la sözleşme yenilenmediği ve 4 oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtildi.
Andreas Christensen, Charly Musonda ve Jack Clarke-Salter Chelsea altyapısından yetişmiş, Danny Drinkwater ise 2017'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olmuştu.
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