David Beckham, Barcelona'yı Inter Miami'ye taşımak istiyor

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:45

Inter Miami'yi 2018 yılında satın aldıktan sonra Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi gibi isimleri kadrosuna katan David Beckham, yeni hedeflerini belirledi.

Katar'da Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeni bir projeye imza atmak isteyen Beckham, gözünü Lionel Messi ve Luis Suarez'e çevirdi.

İspanyol basınında çıkan haberde, Beckham'ın 2023 yılında yeni bir proje başlatmak istediği ve Barcelona'da da birlikte forma giyen Messi ve Suarez'i takıma katmayı planladığı ifade edildi.

ALBA VE BUSQUEST DE LİSTEDE

Haberinde detaylarında, Beckham'ın diğer hedeflerinin ise Barcelona forması giyen Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.

MESSI, PSG'DEN DAHA ERKEN AYRILABİLİR

Suarez'in sözleşmesinin bu yıl sonunda biteceği kaydedilirken, Messi'nin Paris Saint-Germain (PSG) ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Fransız ekibindeki durumundan dolayı takımdan daha erken ayrılabileceği vurgulandı.

Haberde; Alba'nın 2024, Busquest'in ise 2023 yılına kadar sözleşmesinin olduğu detayları da yer aldı.