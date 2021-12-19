Derbi avcısı Josef de Souza, 21 yıl sonra Ronaldo'yu yakaladı

19 Aralık 2021 Pazar, 20:40

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaştı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza eski takımına karşı çıktığı maçta attığı 2 golle geceye damga vurdu.

2015 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Josef, sarı-lacivertli formayla geçirdiği üç sezondan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ardından 2020 yazında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e geri dönmüştü.

Süper Lig'de geçirdiği 5 sezonda 15 gol kaydeden Josef, bu gollerin 5'ini derbilerde attı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı birer gol kaydeden Josef, yine Fenerbahçe'de Trabzonspor'a da bir gol kaydetmişti.

Josef, Beşiktaş formasıyla eski takımı Fenerbahçe'ye karşı da 2 gol kaydetti.

RONALDO'DAN BU YANA, 21 YIL SONRA İLK

Josef de Souza 21 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Fenerbahçe kalesine iki gol birden kaydeden yıldız futbolcu Ronaldo'dan bu yana 21 yıl sonra Fenerbahçe'ye 2 gol atan ilk Brezilyalı oldu.

Beşiktaş'ın eski stoperi Ronaldo Guiaro, 2001-02 sezonunda Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında golleri atan isim olmuştu.