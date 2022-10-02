Derbi öncesi Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın derbi kadrosuna alındığı kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
GHEZZAL DERBİ KADROSUNA ALINDI
Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı takımın Cezayirli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alındı.
Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta Ghezzal'ın 11'de olup olmayacağına Valerien Ismael karar verecek.
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