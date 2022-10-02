Derbi öncesi Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal kararı!

02 Ekim 2022 Pazar, 15:18

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

GHEZZAL DERBİ KADROSUNA ALINDI

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı takımın Cezayirli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alındı.

Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta Ghezzal'ın 11'de olup olmayacağına Valerien Ismael karar verecek.