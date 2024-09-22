Dev derbinin ardından... Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi değişti!
Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, futbol veri sitesi Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi.
ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ DEĞİŞTİ
Son yapılan güncelleme sonrası şampiyonluk favorisini değiştirdi ve sezon sonunda ilk 5 sıra tahminini şöyle yaptı:
5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.1)
4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.6)
3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali %7)
2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali %34.1)
1- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali %58.3)
Ünlü site derbiye kadar şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösteriyordu.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Şampiyon #süper lig
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