Dev derbinin ardından... Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi değişti!

Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi.

Dev derbinin ardından... Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi değişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:54

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, futbol veri sitesi Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ DEĞİŞTİ

Son yapılan güncelleme sonrası şampiyonluk favorisini değiştirdi ve sezon sonunda ilk 5 sıra tahminini şöyle yaptı:

5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.1)

4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.6)

3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali %7)

2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali %34.1)

1- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali %58.3)

Ünlü site derbiye kadar şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösteriyordu.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Şampiyon #süper lig

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