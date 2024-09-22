Dev derbinin ardından... Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi değişti!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:54

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:54

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, futbol veri sitesi Euro Club Index şampiyonluk tahminini güncelledi.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ DEĞİŞTİ

Son yapılan güncelleme sonrası şampiyonluk favorisini değiştirdi ve sezon sonunda ilk 5 sıra tahminini şöyle yaptı:

5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.1)

4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali %0.6)

3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali %7)

2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali %34.1)

1- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali %58.3)

Ünlü site derbiye kadar şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösteriyordu.