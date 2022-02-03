Didier Drogba'dan 'Hoş geldin' paylaşımı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişili futbolcu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara geri dönen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis transferinin yankıları devam ediyor.
2013-2014 yılları arasında 1.5 sezon Galatasaray forması giyen 43 yaşındaki eski futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'e, "Hoş geldin" dedi.
Aktif futbol yaşantısını 2018 yılında noktalayan Didier Drogba, Galatasaray'da oynadığı 53 maçta 20 gol ve 13 asist kaydetmişti. Drogba, Galatasaray ile 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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