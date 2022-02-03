Didier Drogba'dan 'Hoş geldin' paylaşımı

03 Şubat 2022 Perşembe, 23:00

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis transferinin yankıları devam ediyor.

2013-2014 yılları arasında 1.5 sezon Galatasaray forması giyen 43 yaşındaki eski futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-kırmızılı takıma geri dönen Bafetimbi Gomis'e, "Hoş geldin" dedi.

Aktif futbol yaşantısını 2018 yılında noktalayan Didier Drogba, Galatasaray'da oynadığı 53 maçta 20 gol ve 13 asist kaydetmişti. Drogba, Galatasaray ile 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.