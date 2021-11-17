Djokovic, Erling Haaland'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

17 Kasım 2021 Çarşamba, 22:52

ATP Dünya Sıralamasının 1 numarası olan ünlü tenisçi Novak Djokovic, Borussia Dortmund'da forma giyen Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sırp tenisçi Eurosport'a yaptığı açıklamada, " Haaland, İnanılmaz derecede etkileyici bir oyuncu, bir futbol uzmanı olmamama rağmen bir taraftar olarak yeteneklerinden ve şu ana kadar attığı gollerden çok etkilendim. O inanılmaz bir oyuncu." dedi.

Djokovic daha önce Haaland ile sadece telefonla görüşebildiğini aktarırken, "Onunla daha önce telefonda konuştuk ama yüz yüze görüşme fırsatımız olmadı. Umarım yakın vakitte bunu yapabiliriz ve sonrasında birlikte biraz futbol ve tenis oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SON ON YILIN EN İYİ GENÇ OYUNCULARINDAN"

Djokovic ayrıca, "Haaland, kesinlikle son on yılın en iyi genç oyuncularından biri. Kendine güvenini ve iş ahlakını seviyorum." açıklamasını yaptı.