Djokovic, koronavirüs ilacı geliştiren şirketin hisselerini satın aldı
Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınan, ardından vizesinin iki kez iptaliyle krize dönüşen süreçte son olarak sınırdışı edilen tenisçi Novak Djokovic’in, Kovid-19’a karşı ilaç geliştiren bir şirketin çoğunluk hissedarı olduğu ortaya çıktı.
Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.
20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.
Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Kovid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.
Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti.
Ancak vizenin ikinci kez iptal edilmesiyle bu kez Djokovic sınırdışı edilmişti.
YÜZDE SEKSEN HİSSE SATIN ALDI
Djokovic’in geçen yaz Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes’in hisselerinin yüzde 80’inini satın aldığı ortaya çıktı.
Şirketin CEO’su Ivan Loncarevic Reuters’a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı. Financial Times’a da konuşan CEO, Sırp tenisçiyle kasım ayından bu yana görüşmediğini ve Djokovic‘in aşı karşıtı olmadığını belirtti.
QuantBioRes şirketinin Danimarka, Avustralya ve Slovenya’da çalışan 11 araştırmacısı olduğunu söyleyen Loncarevic, Kovid-19 aşısı üzerine değil tedavi üzerine çalıştıklarını vurguladı.
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