Djokovic, koronavirüs ilacı geliştiren şirketin hisselerini satın aldı

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:50

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Kovid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti.

Ancak vizenin ikinci kez iptal edilmesiyle bu kez Djokovic sınırdışı edilmişti.

YÜZDE SEKSEN HİSSE SATIN ALDI

Djokovic’in geçen yaz Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes’in hisselerinin yüzde 80’inini satın aldığı ortaya çıktı.

Şirketin CEO’su Ivan Loncarevic Reuters’a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı. Financial Times’a da konuşan CEO, Sırp tenisçiyle kasım ayından bu yana görüşmediğini ve Djokovic‘in aşı karşıtı olmadığını belirtti.

QuantBioRes şirketinin Danimarka, Avustralya ve Slovenya’da çalışan 11 araştırmacısı olduğunu söyleyen Loncarevic, Kovid-19 aşısı üzerine değil tedavi üzerine çalıştıklarını vurguladı.