Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Gana-Bafana Bafana maçında şike iddiası

16 Kasım 2021 Salı, 22:38

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Bafana Bafana arasında oynanan maçta şike olduğu iddia edildi.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, Bafana Bafana'nın Gana'ya mağlup olduğu 'kurgu' olduğunu ifade ederken Senegalli hakem Maguette Ndiaye, yardımcıları Samba Elhadji Malick, Camara Djibril ve dördüncü hakem Gueye Douda'nın mücadelede şike yaptığını iddia etti.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, FIFA ve Afrika Futbol Federasyonu'ndan maçın soruşturulmasını talep etti.

İDDİALARIN SEBEBİ NE?

Güney Afrika Futbol Federasyonu iddialarının sebebi Senegalli hakemin Gana lehine verdiği penaltı kararı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu CEO'su Tebogo Motlanthe, "Maçta şike yapıldığından şüpheleniyoruz ve bizim görevimiz bunun araştırılmasını talep etmek. Maç hakemlerinin davranışları ve kararları normal değildi. Hem FIFA hem de Afrika Futbol Federasyonu'nun bu maçı soruşturmasını istiyoruz." ifadelerini kullanırken, federasyonun hakemlerinin performansı ile ilgili bir video analizi yapacağı ve FIFA ile Afrika Futbol Federasyonu'na sunarak maçın tekrarını isteyeceği ifade edildi.