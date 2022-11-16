Dünya Kupası öncesi Andrea Pirlo'dan Katar'a ziyaret
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, 2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar'a gitti.
VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Katar'ı ziyaret etti.
2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da bulunan Pirlo, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.
Pirlo, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.
Ülkesinin turnuvada yer almadığını hatırlatan Pirlo, "İtalya bu kez Dünya Kupası'nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın. Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
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