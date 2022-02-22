Edgar Ie hakkında flaş gelişme

Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle uzun bir süre forma giyemeyeceğini açıkladığı futbolcusu Edgar Ie hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 14:15
Edgar Ie hakkında flaş gelişme
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Trabzonspor’da çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Edgar’ın sözleşmesi transfer döneminin sonlarına doğru karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

Normal şartlarda 1 yıl daha opsiyonu bulunan oyuncu için yabancı kuralının getirdiği zorunlulukla birlikte kulüp 27 yaşındaki Edgar’a hak edişlerini ödemiş ve yollarını ayırmıştı.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu ayrılığın nihai olmadığını ve oyuncu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı.

EDGAR'IN EŞİ TRABZON'A GELDİ

Ancak Edgar Ie hakkında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

61 Saat’in haberine göre, Edgar’ın eşi dün Trabzon’a geldi. Yomra’da yaşadığı evine giden futbolcunun eşinin buradaki tüm eşyalarını toplayarak evi boşalttığı kaydedildi.

Haberde, eşinin tüm eşyaları Portekiz'in Porto şehrine gönderdiği ifade edildi. Trabzon ile tüm bağlantılarını koparan Edgar ailesinin bu kararı "bir daha dönmeyebilir" iddialarına sebep olduğu öğrenildi.


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