Emir Aşarı sezona zaferle başladı
Dört yıldan bu yana Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Emir Aşarı, 2022 sezonunu zaferle başladı.
2022’nin başında bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse’nin takımı Max Kruse Racing’e transfer olan ve seride SP3T kategorisinde mücadele etmeye başlayan Tezmaksan pilotu Emir Aşarı’nın yılın ilk yarışındaki takım arkadaşı 49 yaşındaki deneyimli pilot Tom Coronel oldu.
4 saat süren yarışta VW Golf TCR ile mücadele eden ekip araçtaki diferansiyel ve fren arızasına karşın 4 saatin sonunda kategorilerinde birinciliği elde etmeyi başardı.
Almanya’daki Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın tüm yarışları Nordschleife'de gerçekleşiyor.
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