Emre Belözoğlu'ndan Jorge Jesus ve Arda Güler yorumu
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus tercihini değerlendiren 42 yaşındaki teknik direktör, Arda Güler'e de değindi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu transfer çalışmalarından, bir dönem kaptanlığını yaptını Fenerbahçe'nin Jorge Jesus seçimine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
'ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ VE DEĞERLİ'
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e övgü yağdıran 42 yaşındaki teknik direktör, "Çok yetenekli ve çok değerli bir oyuncu. Onun çok akıllı olduğunu ve futbolu hayatının merkezine koyduğunu bildiğimden Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum" dedi.
'JORGE JESUS, FENERBAHÇE'NİN GENLERİNE UYGUN TEKNİK ADAM'
Yıllarca kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak Jorge Jesus'u seçmesini yorumlayan Belözoğlu, "Fenerbahçe, bizden önce sezonu açtı. Fenerbahçe'nin olabilecek en doğru teknik direktörü getirdiğini düşünüyorum. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin genlerine uygun hücumcu bir teknik adam. Sabırlı olurlarsa inandıkları kişilerin arkasında dururlarsa takımın başında doğru bir isim var" ifadelerini kullandı.
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