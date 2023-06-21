Emre Taşdemir'den Galatasaray'a veda
Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Emre Taşdemir sarı-kırmızılı takıma veda etti.
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takıma veda etti.
Emre Taşdemir
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili Galatasaraylılar…
Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.
Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."
Emre Taşdemir, 2022/2023 sezonunda Galatasaray formasını giydiği 6 maçta 1 gol kaydetti.
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