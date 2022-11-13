Enner Valencia'dan kariyer rekoru! Kulüp tarihine geçebilir...

13 Kasım 2022 Pazar, 09:33

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Giresunspor'a 2-1 yenilirken karşılaşmada gol perdesini açan isim Ekvadorlu yıldız Enner Valencia oldu.

Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde Ferdi Kadıoğlu ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı penaltı golünü Giresunspor'a atan Enner Valencia, bu şekilde ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

KARİYER REKORU KIRDI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydeden Ekvadorlu yıldız kariyerinin en golcü lig sezonunu yaşadı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Çubuklu formayla 90 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Giresunspor'a attığı golle Fenerbahçe formasıyla 41. kez ağları sarsmayı başardı.

Valencia, 10 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.

ENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ 10 OYUNCUSU

1. Alex - 171 gol

2. Aykut Kocaman - 160 gol

3. Semih Şentürk - 87 gol

4. Elvir Bolic - 76 gol

5. Moussa Sow - 75 gol

6. Tuncay Şanlı - 74 gol

7. Oğuz Çetin - 57 gol

8. Mert Nobre - 55 gol

9. Tanju Çolak - 54 gol

10. Fernandao - 50 gol