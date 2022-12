Eski futbolcu Özer Hurmacı'dan 2010-11 sezonu açıklaması

18 Aralık 2022 Pazar, 17:07

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, NTV'de yayımlanan Kırılma Anı programının konuğu oldu.

Kariyerinde birçok kırılma anı yaşadığını ifade eden Hurmacı, "Birçok kırılma anı yaşadım hayatımda. Ama futbol hayatımdaki kırılma anım Fenerbahçe - Bursaspor maçı. 2009-10 senesinde 2-0 öndeyken omzumun kapsüllerinin yırtıldığı an kırılma anıydı" diye konuştu.

Hurmacı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"AYKUT HOCA FENERBAHÇELİ YAPTI"

"Aykut hocanın bende yeri çok farklı. Bir yanımızı da Fenerbahçeli yaptı. Trabzonspor'u sevdiğim kadar olmasa da Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Carlos, Alex bütün o yıldızlarla beraber oynama hedefi biraz farklı bir hava kattı. Benim özgüvenimin yükselmesi, oyunumun gelişmesi... 18 yaşından 25 yaşına kadar Aykut hoca ile çalıştım. Benim için hoca, öğretmen ve baba figürüydü, fazlasıydı. Duygusal bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle de hissettim. Aykut hocadan çok önemli nasihatler aldım. Onun duruşunu, sakinliğini, sabrını, okuma özelliğini, bakış açısını örnek aldım. Hem Aykut hoca hem de o dönem oradaki oyuncularla beraber oynama isteğim. Türkiye'ye geldikten sonra Fenerbahçe deplasmanlarındaki hayranlığım, benim o tarafa doğru itti."

"ALEX İNANILMAZ YETENEKLİ"

"Alex inanılmaz yetenekli ve golcü bir oyuncu. Onun yeteneği farklı bir boyutta. Ben hep iki yönlü olmayı tercih ediyordum. Benim attığım bazı çalımları mesela saydığımız isimler atamaz. Benim attırdığım golleri attıramazlar. Ama ben de onların duran top, şut özelliği, kısa alanda değişik özellikleri var. Gerçekten yetenek olarak kendimi kimseyle kıyaslamadım. Ama Allah'a şükür benim de yetenek potansiyelim yüksek."

"2009-10 BENİM İÇİN TRAVMA"

"Çocukluğumda yaşadığım 95-96 sezonu benim için travmaysa, 2009-10 sezonu da benim için travmadır. Bu kadar çok pozisyona girip de gol atamadığımız bir maç daha olmamıştır. Gol olacak diye bekledik. Son 10 dakika biraz kafamızı karıştırdı. O anons olmasa atardık diye düşünüyorum. Neden öyle bir anons oldu, neden bizim oyuncular geri pas yapmaya başladı anlamadım. 90'da, 90+5'te atardık. O şampiyonluk içimde kaldı. Kariyerimin en stresli maçı oydu. Maçtan önceki gün sabaha kadar uyuyamadım."

"2010-11'DE 30'DA 30 BİLE YAPABİLİRDİK"

"O sezon bizim kadromuz çok güçlüydü. Trabzonspor'un da öyle. Bizim o sezonki kadromuz bozulmasaydı, bir şampiyonluk serisi yakalayabilirdik. 17'de 17 de yapar. 30'da 30 da yapar. O kadar güçlü bir kadro vardı. Takım ruhu vardı. 82 puan toplamak kolay değil. Trabzonspor'u da kutlamak lazım. Onlar da 82 puan topladı. İçerde onlara karşı 2-0 kazandık, Galatasaray'ın stat açılışında galip geldik. İnönü'de Alex hattrick yaptı, galip geldik. Her maçtan sonra kenetlenme arttı. Bir baskı hissetmedim aslında. 2010-11 sezonunun ardından 10 gün ara verildi, ben 5 gün Trabzon'daydım. Annemler oraya gelmişti, ben de oraya gittim. Kısım kısım tepkiler olmuştu. Ben hala Trabzonsporluyum diyorum. Fenerbahçe forması terlettim. Orada çok fazla insanın emeği var. Her şeyi içinde barındıran, her şey karmakarışık ama tadı güzel."