Eski kaleci Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:18

Zeynep Demirel, 40 yaşına giren Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel için Yeşilçam temalı bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği partide giyilen kıyafetler ve özel hazırlanan pasta dikkat çekti.



Partide Suzan Kardeş ve Ayta Sözeri sahne alırken Zeynep Demirel ve Volkan Demirel de şarkı söyledi. Partiye katılanlar eğlenceli pozlarını da "volkan40larkulübü" notuyla Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. Demirel eşi için klaket ve film şeritlerinden oluşan özel bir pasta yaptırdı.



Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu, partide düet yaptı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.