Fatih Terim: Dünya Kupası kalitesinde olacak

24 Mart 2022 Perşembe, 12:45

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off maçı öncesi Portekiz gazetesi Record'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Türkiye'nin daima yukarılarda olmayı hak eden bir takım olduğunu belirterek "Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk" dedi.

Milli takımın geçmiş başarılarını hatırlatan Terim, "EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var. Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar" diye konuştu.

DÜNYA KUPASI KALİTESİNDE

Portekiz'in Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçı oynamasına değinen tecrübeli hoca, "Portekiz'in play-offlara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Terim, "Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim" dedi.

BENFICALI OYUNCULAR

İstanbul Başakşehir'e transfer olan Portekizli oyuncu Pizzi hakkındaki görüşlerini dile getiren Terim, "Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı" diye konuştu.

Fatih Terim, Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan bahsederken "Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.