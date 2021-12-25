Fatih Terim'den üçlü savunma sürprizi!
Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fatih Terim bu maçta üçlü savunmaya dönmeyi planlıyor!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.
LİDERİN 21 PUAN GERİSİNDE
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.
ÜÇLÜ SAVUNMA TAKTİĞİ
Galatasaray'da Fatih Terim, Antalyaspor maçında üçlü savunmaya dönmeyi planlıyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre üst üste yedi maçta yaşanan kayıplar ve skor katkısındaki eksiklik nedeniyle arayışlara başlayan tecrübeli çalıştırıcı Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed'i birlikte oynatmayı planlıyor.
İki golcüsünü birden ön bölgede oynatmayı düşünen Terim savunma kurgusunda da değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının dörtlü savunmadan vazgeçerek bu maça üç stoperli bir dizilimle çıkmayı düşündüğü belirtildi.
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