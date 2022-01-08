Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten sert tepki

08 Ocak 2022 Cumartesi, 10:01

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken Fenerbahçe cephesinden maçla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Sporx'in haberine göre, karşılaşmanın hakem kadrosuna yönelik Yeni Malatyaspor cephesinden tepkiler gelirken Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Erol Bilecik yaptığı paylaşımda, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!" ifadelerini kullandı.