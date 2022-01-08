Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten sert tepki
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken Fenerbahçe cephesinden maçla ilgili bir paylaşım yapıldı.
Sporx'in haberine göre, karşılaşmanın hakem kadrosuna yönelik Yeni Malatyaspor cephesinden tepkiler gelirken Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Erol Bilecik yaptığı paylaşımda, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!" ifadelerini kullandı.
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