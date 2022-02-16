Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı uzatmalarda mağlup ederek yarı finale çıktı
Bitci Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı uzatmalarda 93-88 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi Galatasaray Nef oldu.
Bitci Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'la karşılaştı.
Maça Cook ve Shepherd'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ karşısında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile etkili oldu ve 4'üncü dakika 6-5 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan itibaren etkili olan TOFAŞ, Simmons ve Shepheard'ın sayılarıyla 11-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ 6'ncı dakikada skoru 16-6'ya getirdi. Etkili oyununu sürdüren TOFAŞ ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar ve Emre Tanışan'ın sayılarıyla ibaşlayan TOFAŞ, 12'nci dakikada farkı 14'e (30-16) çıkardı. Shepherd ile set hücumlarından sayı üreten Bursa ekibi, 15'inci dakikada farkı 20'ye (41-21) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Guduric ve Melih Mahmutoğlu'yla hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, farkı 11'e indirdi. İlk yarı 48-37 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyunu sürdüren ve savunmada başarılı olan TOFAŞ, Shepherd ve Zubcic'in asist ve sayılarıyla final periyotuna 64-52 önde girdi.
Son çeyrekte oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'in sayılarıyla 34'üncü dakikada farkı 5'e indirmeyi başardı: 69-64. Bu dakikalarda etkisiz oyun ortaya koyan TOFAŞ, sayı üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko 37'nci dakikada farkı kapatarak, öne geçti: 73-74. Guduric'in bitime 2 dakika kala boyalı alandan bulduğu sayıya (73-76) TOFAŞ son dakikada Shepherd ve Berk Uğurlu'yla karşılık verince son 36 saniyeye 76-76 eşitlikle girildi. İki takımda kalan sürede sayı bulamayınca maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Cook ile skor üreten TOFAŞ, uzatmanın 3'üncü dakikasını 85-82 önde geçti. Rakibine Henry, Palonora ve Melih Mahmutoğlu ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 88-90 öne geçti. Bitime saniyeler kala son hücum şansını elde elen TOFAŞ, Cook'un 3 sayılık denemesinden sonuç alamadı. Son olarak Booker faul atışlarını değerlendiren Fenerbahçe Beko maçtan 93-88 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu, 27 sayı ile hem maçın en skorerı hem de en değerli oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertli takımın yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Nef oldu.
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