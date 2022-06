Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi

Fenerbahçe efsane isimlerinden Alex de Souza babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe efsanesi, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento de Adenir Rodrigues de Souza, pai do nosso ídolo Alex. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/1ghuT7gEve