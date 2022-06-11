Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe efsane isimlerinden Alex de Souza babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fenerbahçe efsanesi, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.
Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento de Adenir Rodrigues de Souza, pai do nosso ídolo Alex. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/1ghuT7gEve— SE Palmeiras (@Palmeiras) June 10, 2022
FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI
Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane futbolcuya baş sağlığı diledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz."
Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2022
Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/kXO51JG7qu
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