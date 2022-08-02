Fenerbahçe eski yönetici Emre Can'dan Jorge Jesus itirafı: Kiev maçı sonrası 1-2 gün kendine zor geldi

02 Ağustos 2022 Salı, 09:34

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Emre Can, transferinde büyük rol oynadığı deneyimli Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Şampiyonlar Ligi sonrası yaşadığı üzüntüyü anlattı.

İkna görüşmelerinde de bizzat yer alan Can "Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarına aşık oldu. Özellikle Dinamo Kiev'e 2-1 kaybedilen rövanş maçından sonra o kadar çok taraftara mahcup oldu ki 1-2 gün kendine zor geldi" dedi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişinde büyük rol oynayan Emre Can yakından tanıdığı Portekizli çalıştırıcının, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçı sonrası büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Emre Can, konuştuğu bir YouTube kanalında hem Jesus'un ikna ediliş sürecini anlattı hem de deneyimli teknik direktörle ilgili bilinmeyenleri paylaştı:

"İLK GÖRÜŞMEDE ALİ KOÇ'A BAYILDI"

Can, "Hep aklımda Jorge Jesus'u bir gün Fenerbahçe'de görmek vardı. Ocak ayında iletişime geçtim. Ancak o dönemde futbol bile konuşmak istemiyordu, Brezilya Karnavalı'na gitmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç ile temasa geçip 'Başkan ne dersin, kendisini ikna etmeye başlayalım mı?' dedim ve o günden sonra Jesus'a 'En azından maçlarımızı bir analiz yap' diye yavaş yavaş F.Bahçe'yi anlatmaya başladım. Başkan Ali Koç ile görüntülü olarak konuştu ve kendisine bayıldı" dedi.



