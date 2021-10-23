Fenerbahçe, Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Pereira'nın gelişi ile alt yapıya yönelen Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edecek sözleşmenin imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, idari menajer Kemal Aslan ve genç futbolcunun ailesi katıldı.
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