Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:33

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında saat 20.00'de deplasmanda Slovacko ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İlk maçta evlerinde iyi bir sonuç elde ettiklerini ve avantajı koruyup bir sonraki tura geçmek istediklerini dile getiren Jesus, “Ligdeki son maçımızın üzerinden az saatler geçti. Maçtan sonra oyuncularımızdan hangilerinin az toparlandığını, hangilerinin daha çok toparlanabildiğini belirledikten sonra kadromuzla yarınki maç için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“ARDA GÜLER’LE İLGİLİ EN İYİ KARARI VERECEĞİM”

Arda Güler ile ilgili beklentisi ve tasarrufu hakkında konuşan Jesus, “Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ TAKIMIM NE İSTEDİĞİMİ ANLAMAYA ÇALIŞIYOR”

Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük süredeki gözlemleriyle alakalı olarak ise “Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil diye düşünüyorum. Yarın Avrupa maçımız var ama 8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar diyebiliyorum. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.



