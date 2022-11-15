Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 'Maceranın sonuna geliyor'

15 Kasım 2022 Salı, 09:17

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlayan ve hem Süper Lig'de hem Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrası ocak transfer döneminde birkaç takviye yapmak istiyor.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro'nun istenilen seviyede olmayışı sarı-lacivertli yönetimi düşündürdü. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Brezilya asıllı İtalyan forvet, takımını 1 kişi eksik bırakmış ve karşılaşma 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre 15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yapan Pedro ile görüşen teknik direktör Jorge Jesus, "Tatilden sonra sahada daha güçlü bir Joao Pedro istiyorum. Potansiyelini sahaya yansıtmalısın. Üzerindeki baskıyı atmalısın" dedi.

"MACERA SONA ERİYOR"

İtalyan basını ise Pedro için flaş bir iddiada bulundu. Milliyet'in aktardığına göre, Pedro'nun Fenerbahçe macerasının beklenenden kısa süreceği belirtildi. Haberde Joao Pedro'nun Fenerbahçe'de iyi durumda olmadığı ve ocak ayında sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Joshua King'in geri dönmesiyle Pedro'nun dördüncü alternatif konumuna düşeceği ve Jesus'un de İtalyan yıldızdan beklenen verimi alamadığı aktarıldı. Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin Pedro ile ilgili gelecek tekliflere sıcak bakabileceği vurgulandı.