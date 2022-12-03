Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın bel şikayetinden dolayı tedavi uygulandığı açıkladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:24
Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe, Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" denildi.


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