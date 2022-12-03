Fenerbahçe'den Altay Bayındır için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın bel şikayetinden dolayı tedavi uygulandığı açıkladı.
Fenerbahçe, Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır" denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 3, 2022
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır’a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. pic.twitter.com/O0af3BBSAE
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