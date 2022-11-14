Fenerbahçeli yıldıza İtalyanlardan yakın takip! İzlemeye geldiler

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:48

Geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı. Avrupa kulüpleri, sarı-lacivertli ismi takibe aldı.

GİRESUNSPOR MAÇINI TAKİP ETTİLER

Milliyet'te yer alan habere göre, İtalya Serie A'dan iki kulüp, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı yerinden takip etti. Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri Ülker Stadyumu'nda Ferdi Kadıoğlu'nu izlediler.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor.

Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen futbolcu için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında.