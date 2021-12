Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken yeni iddialar ortaya atılıyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e teklif yaptığını öne sürdü.

#Fenerbahce are waiting for the answer by Joachim #Low. Fener have offered a contract until 2024 to the former German National Team coach. #transfers