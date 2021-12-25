Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Alman Teknik Direktör Joachim Löw'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 16:34
Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken yeni iddialar ortaya atılıyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e teklif yaptığını öne sürdü.

Kanarya'nın Alman teknik direktöre 2024'e kadar sürecek bir sözleşme sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi. Löw, 2004'te Almanya Milli Takımı'nda başladığı göreve EURO 2020'nin ardından veda etti.

1998/1999'da Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki hocanın ikna edilmesi zor görünüyor.

Serhat Akın'ın sosyal medyadaki Löw paylaşımı camiayı heyecanlandırsa da Alman medyası, deneyimli çalıştırıcının hayalinin İspanya'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğunu, Fenerbahçe'ye çok sıcak bakmadığını ileri sürdü.


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