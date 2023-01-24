Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu

Portekiz Milli Futbol Takımı ile yolları ayıran teknik direktör Fernando Santos, Polonya Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:25
Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu
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Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Polonya'nın yeni teknik direktörü oldu.

Polonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Fernando Santos

FAS MAÇININ ARDINDAN AYRILMIŞTI

Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.


Fernando Santos polonya Portekiz

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