Ferrari, işgale kayıtsız kalmadı
Ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Ukraynalılara yardım edeceğini açıkladı. Ferrari'den yapılan açıklamada, "Mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız" ifadeleri kullanıldı.
Ferrari, Rusya'nın ülkeyi işgali etmesi sebebiyle zarar gören Ukraynalılara destek vermek için 1 milyon Euro bağışladı.
Ferrari'den yapılan açıklamada, yardım fonunun Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği içinde insani projelerin yanı sıra İtalya'ya kabul edilecek mültecilere yönlendirileceği kaydedildi.
Açıklamada, Ferrari'nin Rusya pazarı için araç üretimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı aktarıldı.
Ferrari Üst Yöneticisi Benedetto Vigna, Ukrayna'da krizden etkilenen herkesin yanında durduklarını belirterek, "Barışçıl bir çözüm ve diyalog umarken, mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız" ifadesini kullandı.
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