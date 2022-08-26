FIFA, Dele Alli'nin transfer videosu sebebiyle Beşiktaş'ı övdü!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Dele Alli transferinin yankıları devam ediyor. FIFA, Dele Alli transferinin duyuru videosunda SMA hastalığına dikkat çeken Beşiktaş'ı övdü.
Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı sosyal medya videosu ve videonun sonunda verilem mesaj, dünya basınının yanı sıra FIFA'dan da büyük alkış aldı.
FIFA'nın resmi twitter hesabında yer verilen transfer videosunun sonunda yer alan "SMA hastalığı genetik tarama yoluyla test edilmektedir. Sadece kan vererek taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilir, SMA hastalığıyla mücadelede birinci adımı atabilirsiniz" yazısı takdirle karşılandı. FIFA'nın paylaşımında, "Kulübün bu platformu sosyal bir amaçla desteklediğini görmek harika" sözleri kullanıldı.
FIFA tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
Transfer videos ? @Besiktas ?? ??— FIFA.com (@FIFAcom) August 25, 2022
Great to see the club use their platform to promote a positive social cause. ????pic.twitter.com/JA0XZip4uV
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