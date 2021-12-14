FIFA yılın en iyi 11'i adaylarını açıkladı, yıldız oyuncu listede yok
FIFA ile FIFPro tarafından yılın en iyi 11'ine seçilmek üzere belirlenen 23 kişilik aday liste açıklandı. Listede Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın yer almaması dikkat çekti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı.
FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek.
Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak.
Liverpool'da bu sezon 22 maçta 21 gol 9 atan Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah açıklanan listede yer almadı.
23 kişilik aday liste ise şu şekilde:
KALECİ
Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)
Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)
Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)
DEFANS
David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)
Jordi Alba (Barcelona, İspanya)
Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)
Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)
Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)
Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
ORTA SAHA
Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)
Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)
Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)
Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)
Jorginho (Chelsea, İtalya)
N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)
FORVET
Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)
Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)
Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)
Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)
Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)
Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)
Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)
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