Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Serie A'nın'nın 16. haftasında sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:21
Fiorentina - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

FIORENTINA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemino Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

FIORENTINA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maria Ferrieri Caputi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Fiorentina, İtalya Serie A'da deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kalmıştı.

Hellas Verona ise evinde Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı.


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