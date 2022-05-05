Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla Süper Lig'e geri dönüyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Mart tarihinde yollarını ayırdığı hakemler arasında yer alan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, uzun süredir maç yönetemiyordu. Tecrübeli hakem, Süper Lig'in 36. haftasında Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:53
Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla Süper Lig'e geri dönüyor
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.

Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

16:00 Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19:00 Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - Giresunspor: Cüneyt Çakır

16:00 Yeni Malatyaspor - Rizespor: Sarper Barış Saka

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Konyaspor: Mete Kalkavan


süper lig merkez hakem kurulu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler