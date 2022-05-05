Fırat Aydınus, Galatasaray maçıyla Süper Lig'e geri dönüyor
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Mart tarihinde yollarını ayırdığı hakemler arasında yer alan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, uzun süredir maç yönetemiyordu. Tecrübeli hakem, Süper Lig'in 36. haftasında Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirildi.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.
Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
6 Mayıs Cuma
20:00 Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Mayıs Cumartesi
16:00 Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
16:00 Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
19:00 Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus
19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Mayıs Pazar
16:00 Altay - Giresunspor: Cüneyt Çakır
16:00 Yeni Malatyaspor - Rizespor: Sarper Barış Saka
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
9 Mayıs Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Konyaspor: Mete Kalkavan
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