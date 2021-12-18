Flaş iddia: Pereira'nın kaderi derbiye bağlı
Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki Vitor Pereira için Portekiz basınından Flamengo iddiası geldi. Derbide sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde Portekizli çalıştırıcı Flamengo'ya imza atacak.
Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında kritik bir derbiye çıkacak. Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerde maç sonucu büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı konuşulurken Portekiz basını 53 yaşındaki çalıştırıcının geleceği hakkında iddiada bulundu.
Coluna do Fla'nın haberine göre Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin sonucunu bekliyor. Vitor Pereira'nın kovulma ihtimalini düşünen Flamengo'lu yöneticiler, tazminat ödememek için Pereira'nın ayrılmasını bekliyor. Olası Fenerbahçe - Vitor Pereira ayrılığında Brezilya temsilcisi Portekizli çalıştırıcıya imza attırmayı hedefliyor.
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