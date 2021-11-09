Fransa Milli Takımı'nda Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

09 Kasım 2021 Salı, 10:28

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, Fransa Milli Takımı antrenmanında sakatlandı.

Milli ara nedeniyle Fransa Milli Takım kampına katılan ve sağ uyluğundan sakatlanan Paul Pogba, takım doktoru Franck Le Gall ile birlikte antrenmanı terk ederken görüntülendi. Yıldız ismin yürümekte bile zorlandığı kaydedildi.

Fransız yıldızın durumu merakla beklenirken federasyondan açıklama geldi. Fransa Futbol Federasyonu, Pogba'nın sakatlığı nedeniyle Kazakistan ve Finlandiya maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan Pogba'nın yerine Roma'dan Jordan Veretout kadroya dahil edildi.

Paul Pogba bu sezon Premier Lig'de toplam 9 maça çıktı. Yıldız futbolcunun 7 asisti bulunuyor.



