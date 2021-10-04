Fransa'daki Türk derbisinde Burak'ın takımı kazandı
Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille, Marsilya'yı 2-0 yendi. Cengiz Ünder, 78. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Cengiz'li Marsilya'yı 2-0'la geçti. Lille, üst üste 3. maçını da kazandı. Marsilya ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.
Maçın gollerini 28 ve 90+5'te Jonathan David attı.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki ilk 11'de başladı, Yusuf Yazıcı ise 88'de Burak'ın yerine oyuna dahil oldu. Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, 78. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Uğur Şahin'den kritik açıklama