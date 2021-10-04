Fransa'daki Türk derbisinde Burak'ın takımı kazandı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 08:18

Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Cengiz'li Marsilya'yı 2-0'la geçti. Lille, üst üste 3. maçını da kazandı. Marsilya ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.

Maçın gollerini 28 ve 90+5'te Jonathan David attı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki ilk 11'de başladı, Yusuf Yazıcı ise 88'de Burak'ın yerine oyuna dahil oldu. Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, 78. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.