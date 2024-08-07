Fransızlar duyurdu: İrfan Can Kahveci'ye iki Avrupalı talip!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 13:10

Güncelleme: 07.08.2024 - 13:10

Fenerbahçe'nin Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda frikikten gol atan İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Daha önce Suudi Arabistan Ligi'nden teklifler alan ancak kabul etmeyen 29 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncu için bu kez Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberinde, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi.

46 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin ardından sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.