Galatasaray - Ankaragücü maçı kapalı gişe

01 Ocak 2023 Pazar, 13:01

Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri an itibarıyla tükendi.

Sarı-kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.

Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.