Galatasaray - Ankaragücü maçı kapalı gişe
Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 Ocak Çarşamba günü TSİ 20:00'de kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın biletlerinin tükendiği öğrenildi.
Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri an itibarıyla tükendi.
Sarı-kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.
Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.
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