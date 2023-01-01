Galatasaray - Ankaragücü maçı kapalı gişe

Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 Ocak Çarşamba günü TSİ 20:00'de kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın biletlerinin tükendiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 13:01
Galatasaray - Ankaragücü maçı kapalı gişe
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Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri an itibarıyla tükendi.

Sarı-kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.

Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor. 


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