Galatasaray, Cicaldau için İtalyanlar ile anlaştı iddiası

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:20

Sezon başında Romanya’nın Universitatea Craiova takımından Transfer edilen Cicaldau’yu uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip, oyuncuya talip olduğunu resmen bildirdi.

Sampdoria’dan gelen bu talebin ardından teknik direktör Domenec Torrent’in görüşüne başvuran sarı kırmızılı yöneticiler, “Kulüp kâr edecekse satabilirsiniz” yanıtını alınca İtalyan kulübü ile masaya oturdu.

KÜME DÜŞMEMELİ

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A’da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.

Sampdoria, 30 haftası geride kalan Serie A’da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genoa ve Venezia takımlarıyla arasında 7 puan fark bulunan mavi beyazlı kulüp, ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip.

1.5 MİLYON EURO KAR

Galatasaray, sezon başında 6.5 milyon Euro’ya aldığı Cicaldau’yu Sampdoria’ya satarsa 1.5 milyon Euro kâr etmiş olacak.

24 yaşındaki Rumen futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı takımda 34 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Romanya A Milli Takımı’nda da 20 karşılaşma oynayıp 2 gol kaydetti.