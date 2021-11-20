Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu
İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-125, gol sayısında da 536-489 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.
Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2-0
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1-0
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2-2
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|1-3
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|0-1
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