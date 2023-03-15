Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 'Okan hoca uzun yıllar hizmet edecek'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:40

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedeflediğini belirtirken teknik direktör Okan Buruk'un geleceğine dair ayrıntıları paylaştı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulübün üretme faaliyetini arttırmamız lazım. Bu konuda en büyük engel Bankalar Birliği anlaşması. Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasından en uygun şekilde çıkmak. 'Yarın çıkacağız' demiyorum. Florya'dan yaratacağımız geliri, bankada bu amaç için bloke edeceğiz.

Galatasaray Adası, 1957'de kulübe kazandırıldı. O günden, bugüne kadar da herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış, sonuçta da başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Ada'yı hizmetinize kısmen açtık. Ayrıca Ada'nın imar planları için çalışma yaptık. Bir hafta sonra askıdan inecek ve ruhsatlı olarak Galatasaray Spor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet edecek konuma getireceğiz."

Dursun Özbek

"MECİDİYEKÖY, MOTOR PROJEMİZ"

"Mecidiyeköy projemiz var. Bu proje, Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak, Galatasaray'ı uzun yıllara taşıyacak projenin anası. Daha önce otel olarak projelendirildi, bugün rezidans olarak yapılıp satılmasının çok daha yararlı olacağını anlattım. Sizler de bu yetkiyi verdiniz. Mecidiyeköy projesi, 180 tane rezidanstan oluşuyor. Yaklaşık 3-4 ticari alan da var. Ticari alanlar da çok kıymetli. Projenin yaklaşık %70'lik kısmını lansmanda sattık. Gerçekten Mecidiyeköy projesi, bizim çıkış noktamızın başladığı yer. 1,5 Milyar TL getirisi olabilecek bir proje."

"25-30 SENEYİ DİZAYN EDECEK"

Florya projesi çok önemli, gelecek için çok yardımcı olacak proje. Ayrıca Bankalar Birliği'ne borcu ödeyeceğiz ve mali bağımsızlığı sağlayacağız. Ekrandan fazla rakam söylemek istemiyorum. Ortaya çıkacak fon, Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra, Galatasaray'ın 25-30 senesini dizayn edecek. Bu fonu herkes istediği gibi, kafasına göre kullanamayacak.

"RİVA'DA 135-140 VİLLAMIZ VAR"

"Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Deprem nedeniyle Riva'da çok büyük bir talep var. Keşke deprem olmasaydı, bu korkuyu yaşamasaydık. Ancak ülkemizin coğrafyası bu tehlikeye maruz, bu nedenle Riva'da talepler üst seviyede. Riva'dan 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinden bir geliriz olacak. Malzeme fiyatı artışı olması halinde, bu rakam giderek yukarıya çıkacak."

"BÜYÜKÇEKMECE'DE MUHTEŞEM BİR ARAZİMİZ VAR"

"Büyükçekmece projesi, Galatasaray'ın çok önceden gündemine geldi. Muhteşem bir arazi ama harekete geçilmemiş. Göreve geldikten sonra Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ziyaret ettik ve burayı geliştirmek istediğimizi söyledik. Burada yapacağımız faaliyetler hakkında da sonraki dönemlerde size bilgi vereceğim."

"62 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ 49 YILLIĞINA KİRALADIK"

"Biz bu işin altından kalkabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey, birbirimizi sevmek ve tek yumruk olarak hareket etmektir. Faaliyetlerimizde ifade etmediğimiz, 3-4 ay önce sonuçlandırdığımız bir projemiz daha var. Stadımızın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık. Konu ile ilgili projemizi gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne sunmak için hazırlıyoruz, iki sene zamanımız var. İki senede proje yapılıp, ruhsatın derhal alınması lazım. Galatasaray'a yük getirmeyecek bir finansman modeliyle bu çalışmalarımızı sizlere sunacağız. Bu proje de Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yer alacak. Buna yürekten inanıyorum. Amatöre, salon sporlarına, yüzmeye bir proje hazırlayacağız. Stadın yanında modern bir tesis olacak."

Okan Buruk

"OKAN HOCA, UZUN YILLAR HİZMET EDECEK"

"Futbol takımımız, Okan Hoca'nın liderliğinde hedeflerine ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirildik ama hocamız güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Okan Hoca, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir. Kadın Futbol Takımı liderlik için son maçına çıkacak, bu maçı da kazanmayı umut ediyorum. Yüzme, su topu ve kadın basketbolda başarı için sporcularımız yakışan mücadeleyi gösteriyor. Özellikle yüzmede birçok birinciliği şimdiden kazandık. Kadın basketbol takımımız, Avrupa'da yarı finalde. Avrupa'da erkek basketbol takımımız önemli bir maça çıkacak. Onlar da kötü gidişe 'dur' diyeceklerdir. Tüm sporcularımıza ve ekiplerimize güveniyoruz. Sezon sonunda başarılara ulaşmış olacağız."