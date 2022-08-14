Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens'in performansı dikkat çekti!

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:25

Galatasaray’da yeni transferlerin performansı merakla bekleniyordu.

Giresunspor karşılaşmasında forma giyen Torreira, 61. dakikada Oliveira'nın yerine büyük bir destek altında oyuna dahil oldu.

Uruguaylı futbolcu yenilgiye rağmen kısa süredeki performansıyla alkış aldı. Girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan yıldız futbolcu, 2 de hava topu aldı. Bununla beraber 30 pas verirken yüzde 90 oranında isabet sağladı.

Torreira, 3 de top kaparken, rakiplerine 1 faul yaptırdı. Hücumda ise kaleye şut çekmedi ve 36 kez topla buluştu.

MERTENS ZORLANDI

Hürriyet’in haberine göre sarı-kırmızılıların 35 yaşındaki futbolcusu, ilk maçında fiziksel olarak zorlandı. 78. dakikada Yunus'un yerine giren Mertens, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybederken, buna rağmen 19 pasın tamamında isabet sağladı. 1 isabetli orta açarken, 1 şutu ise engellendi. Mertens ayrıca, 1 de şut pası verdi.