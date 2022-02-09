Galatasaray’da Mostafa Mohamed takıma katıldı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya hazırlanmaya devam ederken, Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de antrenmana katıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed takıma katılırken, tedavi süreci devam eden Fernando Muslera da düz koşulara başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Antrenmana Mısır Milli Takımı ile katıldığı Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Mustafa Muhammed de katıldı.
Tedavi süreci devam eden Fernando Muslera sahada düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
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