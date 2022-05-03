Galatasaray’da seçim için yeni tarih açıklandı
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran Cumartesi 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin idari ibrasızlığı sonrası başlayan ve açılan davalar, konan tedbir kararları ardından da iptal edilen 30 Nisan’daki olağanüstü seçim için yeni tarih açıklandı.
Sarı-Kırmızılı yönetim, dün olağanüstü toplandı. Yöneticilerin büyük bölümü bayram tatili nedeniyle İstanbul dışında olduğu için toplantı dijital ortam üzerinden yapıldı. Yeni seçim tarihi; 4 Haziran, çoğunluk sağlanamazsa 11 Haziran olarak açıklandı. Ancak yapılan duyuruda, seçimin, idari ibrasızlıkla bağlantılı olarak mı yoksa bu süreçten ayrı sadece yönetim kurulu kararıyla mı alındığına dair detaya yer verilmedi. Bu nedenle camiada bir kez daha yeni mahkeme başvurularının önünün açılması ihtimali doğar mı endişesi yaşanıyor. Yeni seçim takvimi açıklandığı için; tüzük gereği yeni başkan adayı veya adayları çıkabilir. Başkan adayları, yeniden 44 kişiden oluşan yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulu listesi hazırlayacak. Bu listelerin Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı’na son teslim tarihi 20 Mayıs Cuma saat 18.00 olacak.
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