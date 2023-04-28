İstanbul takımları Galatasaray'ın bileğini bükemedi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 müsabakada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:57
İstanbul takımları Galatasaray'ın bileğini bükemedi!
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde İstanbul takımlarına karşı 10 müsabakaya çıktı. 

Aslan; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda rakiplerine hiç yenilmedi. 

Sarı-kırmızılı ekip, 10 mücadelede 9 galibiyet alırken, sadece Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray, Dolmabahçe’de oynanacak derbide bu istatistiğini sürdürmek istiyor.

VODAFONE PARK'TA İLK PEŞİNDE

Galatasaray, Beşiktaş’ın 2016 yılında açılan stadı Vodafone Park’tan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını da kırmak için pazar günü sahaya çıkacak.

 Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 5 mücadelede de siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu. Geride kalan 6 karşılaşmada Beşiktaş’ın 11 golüne, Galatasaray 3 golle karşılık verdi.


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