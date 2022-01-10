Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den paylaşım
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün eski başkan yardımıcı Rezan Epözdemir'in sosyal medya paylaşımı Terim'in ayrılığı ile ilişkilendirildi.
Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray'ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019'da hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'da bir süre önce başkan yardımcılığı görevini yürüten, 16 Aralık'ta görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Epözdemir, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." ifadelerini kullandı. Epözdemir'in bu paylaşımı Fatih Terim'in ayrılığı ile bağdaştırıldı.
Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz...— Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) January 10, 2022
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